Гол Филипа Ларсена в матче с ХК «Сочи» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ опубликовала подборку лучших 10 голов прошедшей игровой недели. Первое место заняла шайба защитника «Салавата Юлаева» Филипа Ларсена в матче с «Ладой». Хоккеист проехал от своих ворот в чужую зону, обыграл всех соперников и точным броском поразил ворота южан.

1. Шайба Филипа Ларсена в матче с «Салавата Юлаева» с ХК «Сочи».

2. Гол Лукаса Лессио в матче рижского «Динамо» с «Югрой».

3. Шайба Даррена Дица в матче «Барыса» с «Торпедо».

4. Гол Геннадия Столярова в матче «Торпедо» с «Сибирью».

5. Шайба Кирилла Капризова с передачи Сергея Шумакова в матче ЦСКА с «Сибирью».

6. Гол Вячеслава Лещенко с передачи Александра Хохлачёва в матче «Спартака» с рижским «Динамо».

7. Шайба Павла Дацюка в матче СКА с «Торпедо».

8. Гол Никиты Евпалова с передачи Микса Индрашиса в матче рижского «Динамо» со «Спартаком».

9. Шайба Дениса Зернова в игре «Лады» с «Ак Барсом».

10. Гол Евгения Чесалина в матче «Автомобилиста» с «Адмиралом».

«Викторович, дай уже сыграть «волку». Чем запомнилась неделя КХЛ Жердев разочаровал Назарова, Зарипов напугал Бэттмена, а Захаркин не отпускает Вайсфельда – юмор недели в КХЛ.

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