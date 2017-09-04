Гол Филипа Ларсена в матче с ХК «Сочи» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ опубликовала подборку лучших 10 голов прошедшей игровой недели. Первое место заняла шайба защитника «Салавата Юлаева» Филипа Ларсена в матче с «Ладой». Хоккеист проехал от своих ворот в чужую зону, обыграл всех соперников и точным броском поразил ворота южан.
1. Шайба Филипа Ларсена в матче с «Салавата Юлаева» с ХК «Сочи».
2. Гол Лукаса Лессио в матче рижского «Динамо» с «Югрой».
3. Шайба Даррена Дица в матче «Барыса» с «Торпедо».
4. Гол Геннадия Столярова в матче «Торпедо» с «Сибирью».
5. Шайба Кирилла Капризова с передачи Сергея Шумакова в матче ЦСКА с «Сибирью».
6. Гол Вячеслава Лещенко с передачи Александра Хохлачёва в матче «Спартака» с рижским «Динамо».
7. Шайба Павла Дацюка в матче СКА с «Торпедо».
8. Гол Никиты Евпалова с передачи Микса Индрашиса в матче рижского «Динамо» со «Спартаком».
9. Шайба Дениса Зернова в игре «Лады» с «Ак Барсом».
10. Гол Евгения Чесалина в матче «Автомобилиста» с «Адмиралом».
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