Защитник «Авангарда» Осипов дисквалифицирован на один матч и оштрафован

Спортивно-дисциплинарный КХЛ рассмотрел эпизод матча «Витязь» – «Авангард», который состоялся 3 сентября.

Итоги дня КХЛ: «Салават» снова учинил разгром, Скабелка взял вину на себя Критиков Эркки Вестерлунда слышно всё меньше, а «Нефтехимик» и «Авангард» пропустили 12 шайб на двоих.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Авангарда» Александра Осипова наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона-2017/18» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Вы также можете посмотреть видео нарушения Осипова на официальном сайте КХЛ.