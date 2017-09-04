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Защитник «Авангарда» Осипов дисквалифицирован на один матч и оштрафован

4 сентября 2017, понедельник. 18:00 Хоккей

Спортивно-дисциплинарный КХЛ рассмотрел эпизод матча «Витязь» – «Авангард», который состоялся 3 сентября.

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Критиков Эркки Вестерлунда слышно всё меньше, а «Нефтехимик» и «Авангард» пропустили 12 шайб на двоих.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника «Авангарда» Александра Осипова наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона-2017/18» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

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Вы также можете посмотреть видео нарушения Осипова на официальном сайте КХЛ.

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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ХК Авангард Александр Осипов
Новости. Хоккей
4 сентября 2017, понедельник
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