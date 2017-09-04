«Спартак» и СКА определились с составами на очную встречу

Московский «Спартак» и петербургский СКА назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Москве, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск.
«Спартак»:
Беспалов (Свенссон);
Калинин — Юдин, Комаров — Максвелл — Мирнов;
Пепеляев — Лаюнен, Лещенко — Стоа — Хохлачёв;
Сергиенко — Бондарев, Комаристый — Бобров — Кузнецов;
Морозов, Никонцев — Воронин — Орлов, Цыплаков;
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Гавриков — Херсли, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;
Хафизуллин — Зуб, Широков — Коскиранта — Калинин;
Яковлев — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Плотников;
Рукавишников, Алтыбармакян — Тихонов — Кетов.
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