Доус: серьёзных изменений после получения капитанской повязки не ощутил

Нападающий «Барыса» Найджел Доус рассказал, что получение капитанской повязки не стало дополнительной мотивацией.



«Получение капитанской нашивки мотивировало ещё больше? Пожалуй, нет, ведь в предыдущие годы я старался внести большой вклад в результаты, хотя не имел звания капитана или ассистента. Поэтому никаких серьёзных изменений не ощутил. Я лишь стараюсь играть максимально полезно и самоотверженно. У нас много молодых ребят в команде и я хочу подавать хороший пример.



Не думаю, что им требуется дополнительная мотивация, они итак достаточно мотивированы. Это новый вызов для них, новая команда, новая лига. Они хотят и могут играть хорошо, вносить серьёзный вклад в командные результаты. Они знают, что кто-то другой может прийти и занять их место. Как я уже сказал, старт сезона получается для нас хорошим. Но мы все должны продолжать упорно трудиться, сезон длинный и нам предстоит сыграть ещё много матчей», — цитирует Доуса официальный сайт клуба.



Ерёменко, Месарош, Доус и Воробей признаны лучшими игроками недели в КХЛ