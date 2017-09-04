Н. Квартальнов: уровень игры в ВХЛ высокий, может, скорости чуть ниже КХЛ

Нападающий «Химика» Никита Квартальнов прокомментировал уровень игры в Высшей хоккейной лиге.



"«Нефтехимик» со мной расторг контракт, а вариантов подписать соглашение с каким-то из клубов КХЛ — не было. Поэтому я с удовольствием принял предложения «Химика». «Химик» для меня родная команда. Я за подмосковный клуб раньше никогда не играл, а вот отец и дядя долго выступали в союзном чемпионате.



Каков уровень хоккея в ВХЛ? Уровень достаточно высокий. Здесь больше ребята стараются играть благодаря своему мастерству, может скорости чуть ниже, чем в КХЛ, но нужно быть всегда сконцентрированным на 100 процентов", — цитирует игрока официальный сайт ВХЛ.

Никита Квартальнов перешёл в ВХЛ, подписав контракт с «Химиком»