Дрэйпер: надеюсь, Атанасью не уедет в КХЛ. Деньги от него никуда не денутся

Известный в прошлом нападающий «Детройт Ред Уингз», а ныне помощник генерального менеджера Крис Дрэйпер прокомментировал ход переговоров с нападающим Андреасом Атанасью.



«Для начала хочется сказать, что генеральный менеджер «Детройта» Кен Холланд старается добиться сделки с игроком. Я искренне надеюсь, что Атанасью останется в «Детройте», тому есть множество причин. Одна из них заключается в том, что Андрес – канадский парень, который всю жизнь мечтал играть в НХЛ. Сейчас у него есть хорошая возможность проявить себя в «Ред Уингз», как следует закрепиться и доказать всем, что он может стабильно и качественно играть на этом уровне. Конечно, каждый хочет денег, каждый хочет хороший заработок. Но это никуда от Атанасью не денется. У Андреаса нет препятствий для хорошей карьеры в Национальной хоккейной лиге. Я надеюсь, что он не уедет в КХЛ.



Он может заключить неплохой контракт в НХЛ. Будут ли это фантастические условия? Нет, не сейчас, но он сможет добиться их позже. Я сам в бытность игроком проходил нечто подобное. Куда важнее, что «Детройт» заинтересован в нём, а погоня за большими деньгами может стать ловушкой. Знаю, что Холланд разговаривал с его агентом, они оба настроены на заключение сделки. Разногласия есть, но не зря этот процесс и называется переговорным, чтобы была возможность договориться. Во время таких разговоров никто не бывает доволен. Я надеюсь, что Атанасью приедет на новый стадион «Литтл Сизарс Арена» и скажет, что он хочет быть частью команды», — приводит слова Дрэйпера The Athletic.



Напомним, что Атанасью пока остаётся в статусе ограниченно свободного агента, а в КХЛ интерес к форварду проявляли казанский «Ак Барс», «Автомобилист», «Салават Юлаев» и ЦСКА. В 64 матчах прошлого сезоне 23-летний нападающий набрал 29 (18+11) очков.



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«Ак Барс», ЦСКА и «Салават Юлаев» претендуют на Атанасью