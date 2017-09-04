Ванек: напряжённо готовился, чтобы доказать неправоту тех, кто не верил в меня

Нападающий Томаш Ванек, недавно подписавший контракт с «Ванкувер Кэнакс», рассказал о подготовке к сезону.



«После того как меня не взяли в первую неделю или даже в первые дни после открытия рынка свободных агентов, понимал, что меня ждет длинное лето. В то же время я не слишком беспокоился. Знал, на что способен и что могу принести с собой в новую команду. Я напряженно готовился к этому сезону, чтобы доказать неправоту тех, кто в меня не верил. По-прежнему чувствую, что впереди у меня еще немало лет в НХЛ и масса голов», — цитирует Ванека официальный сайт лиги.

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