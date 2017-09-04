Российский космонавт Сергей Рязанский привёз на орбиту вымпел «Спартака», информирует официальный «твиттер» клуба.
Сергей Рязанский — российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. 535-й космонавт мира и 117-й космонавт России. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации. Два полёта. Длительность — 166 суток 6 часов 26 минут. Три выхода в открытый космос.
Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» клуба.
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