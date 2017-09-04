«Адмиралу» могут построить новую ледовую арену

Вице-губернатор Приморского края по вопросам здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта Павел Серебряков поделился мнением о ХК «Адмирал».



«Бесспорно, хоккей сейчас является самым популярным видом спорта в Приморье. Благодаря появлению клуба «Адмирал» и Континентальной хоккейной лиги у нас случился настоящий хоккейный бум. Тысячи детей захотели стать хоккеистами! В позапрошлом сезоне на полную мощь заработала школа клуба «Адмирал», в которой занимаются более трехсот детей.



Обсуждалась ли идея строительства нового ледового дворца для «Адмирала»? Да, в перспективе мы рассматриваем вопрос строительства крытого ледового дворца на острове Русском», — цитирует Серебрякова ТАСС.

«Викторович, дай уже сыграть «волку». Чем запомнилась неделя КХЛ Жердев разочаровал Назарова, Зарипов напугал Бэттмена, а Захаркин не отпускает Вайсфельда – юмор недели в КХЛ.