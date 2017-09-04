Минское «Динамо» проиграло «Северстали», потерпев шестое поражение кряду

Череповецкая «Северсталь» на домашнем льду взяла верх над минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:1. Минская команда проиграла все свои шесть матчей на старте десятого сезона КХЛ, пока не одержав ни одной победы в официальных матчах под руководством Горди Дуайера.



На четвёртой минуте матча счёт открыл форвард хозяев Павел Чернов. На 51-й минуте минчане усилиями Александра Павловича восстановили равновесие, но шайба Даниила Вовченко принесла победу «Северстали».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»