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Минское «Динамо» проиграло «Северстали», потерпев шестое поражение кряду

4 сентября 2017, понедельник. 21:41 Хоккей

Череповецкая «Северсталь» на домашнем льду взяла верх над минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:1. Минская команда проиграла все свои шесть матчей на старте десятого сезона КХЛ, пока не одержав ни одной победы в официальных матчах под руководством Горди Дуайера.

На четвёртой минуте матча счёт открыл форвард хозяев Павел Чернов. На 51-й минуте минчане усилиями Александра Павловича восстановили равновесие, но шайба Даниила Вовченко принесла победу «Северстали».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
2 : 1 1:0, 0:0, 1:1
Динамо Мн
Минск
1:0 – Чернов (Бумагин) – 03:04 (5x4), 1:1 – Павлович – 50:41 (5x5), 2:1 – Вовченко (Трубачёв) – 54:34 (4x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК Северсталь
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4 сентября 2017, понедельник
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