Вратарь «Спартака» Беспалов получил травму в матче со СКА

Вратарь московского «Спартака» Никита Беспалов получил повреждение в матче со СКА (0:5), сообщил главный тренер клуба Вадим Епанчинцев. Петербургский клуб одержал шестую победу в чемпионате подряд, ещё не разу не проиграв в десятом сезоне КХЛ.



«Никита Беспалов получил травму, пришлось его заменить после первого периода. Насколько всё серьёзно, пока не могу сказать», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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