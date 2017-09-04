Епанчинцев: «Спартак» робко начал — может, фамилии на свитерах СКА повлияли

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от СКА со счётом 0:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Робкое начало, много позволили сопернику во всех компонентах игры. Не было контроля шайбы, соперник переиграл во всех компонентах. Не знаю, почему так получилось, может, фамилии на свитерах соперника повлияли. Но мастерство есть мастерство. Второй гол «в раздевалку» и травма Беспалова не позволили сыграть в полную силу. У нас ещё один домашний матч, с «Йокеритом», который нужно обязательно выигрывать и вернуть себе уверенность. Это седьмой матч через день, физически СКА нас переиграл. Будем готовиться к следующему матчу, думаю, сделаем изменения в составе.



Ощущения после любого поражения неприятные, можно было играть по-другому. Некоторые игроки не могли принять шайбу, это касается и опытных хоккеистов. Надо настроить ребят, успокоить. У Радила — сотрясение, у него свободный режим, восстанавливается. Всё от Чистова зависит, покажет ли он себя, посмотрим, как будет в фарм-клубе играть», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»