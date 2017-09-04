Алтыбармакян: к Дацюку обращаюсь «Павел Валерьевич», а к Ковальчуку — «Илья»

Нападающий СКА Андрей Алтыбармакян прокомментировал победу над «Спартаком» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Не бывает лёгких побед, ребята хорошо сыграли, Коскинен выручал в некоторых моментах. У соперника тоже были острые контратаки, здорово, что СКА победил. Я уже второй матч играю в четвёртом звене, надо уже привыкать. Всё-таки мне 19 лет, некоторые в 17 дебютируют. Мне вообще должно быть без разницы, с кем играть, потому что я самый молодой в команде. С кем поставят, с тем и буду.



Могу ли подъехать к Дацюку и сказать: «Паша, ты сыграл плохо?». Думаю, этого не стоит говорить. К Дацюку обращаюсь «Павел Валерьевич», а к Ковальчуку — «Илья». Самый ценный совет Дацюк дал по обороне, если где-то «накосячу», то он подъедет и скажет, как лучше сделать. Здорово, что такие мастера играют в команде. В третьем периоде мне клюшкой заехало, но был игровой момент, за это удаление дали, со мной всё в порядке. Жалко, что большинство не реализовали. Немного давит, что ещё не забил, хочется побольше сыграть», — передаёт слова Алтыбармакяна корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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