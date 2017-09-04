Уорд: приближаюсь к концу карьеры, хотя и ужасно это говорить

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Кэм Уорд сказал, что его игровая карьера постепенно приближается к концу. 33-летний вратарь в прошлом сезоне провёл 61 встречу.



«Приближаюсь к завершению карьеры. Ужасно это говорить, но это правда. Я нахожусь не в первой половине карьеры, а во второй.



Дарлинг? Думаю, его приобретение было отличным решением. О Скотте Дарлинге не слышал ничего, кроме положительных отзывов. Я вижу человека, готового сделать тот самый следующий шаг», — приводит слова хоккеиста официальный сайт лиги.

Уорд: у меня есть опыт, которым я готов поделиться с Дарлингом