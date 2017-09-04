Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.
Илья Ковальчук (СКА)
Посмотреть видео гола Ковальчука можно на официальном сайте КХЛ.
Даниил Апальков («Локомотив»)
Посмотреть видео гола Апалькова можно на официальном сайте КХЛ.
Павел Чернов («Северсталь»)
Посмотреть видео гола Чернова можно на официальном сайте КХЛ.
Пройти опрос также можно на сайте PlayBuzz.
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