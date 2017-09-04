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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

4 сентября 2017, понедельник. 23:25 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Илья Ковальчук (СКА)

Посмотреть видео гола Ковальчука можно на официальном сайте КХЛ.

Даниил Апальков («Локомотив»)

Посмотреть видео гола Апалькова можно на официальном сайте КХЛ.

Павел Чернов («Северсталь»)

Посмотреть видео гола Чернова можно на официальном сайте КХЛ.

Пройти опрос также можно на сайте PlayBuzz.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
4 сентября 2017, понедельник
23:25 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
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22:32 Алтыбармакян: к Дацюку обращаюсь «Павел Валерьевич», а к Ковальчуку — «Илья»
22:30 Скудра: на второй период «Торпедо» вышло полустоя
22:27 Воронин: у «Спартака» было слишком много уважения к СКА, Питер можно обыгрывать
22:24 В. Тихонов: с каким клубом сравнил бы СКА? «Сан-Хосе Шаркс»
22:23 Ковальчук: у Херсли бросок сильнее, чем мой, он сетку прорывал, я так не делал
22:19 Епанчинцев: «Спартак» робко начал — может, фамилии на свитерах СКА повлияли
22:17 Знарок: СКА действовал по заданию, Барабанова хотели посмотреть в первом звене
22:16 В. Воробьёв: планировали дебют вратаря Бочарова ещё до поездки
22:14 Вратарь «Спартака» Беспалов получил травму в матче со СКА
22:09 Глушаков с шайбой, Шойгу на трибуне, сухой разгром. Фотообзор «Спартак» — СКА
21:51 А. Жуков: если Ковальчук будет играть, как сегодня, будет лидером на ОИ-2018
21:48 Рижское «Динамо» уступило «Локомотиву» на домашней арене
21:45 СКА разгромил «Спартак» и по-прежнему не проигрывает в чемпионате
21:41 Минское «Динамо» проиграло «Северстали», потерпев шестое поражение кряду
21:24 Московское «Динамо» обыграло «Торпедо», добившись четвёртой победы подряд
21:06 «Северсталь» — «Динамо» Мн: форвард гостей Клинкхаммер получил «5+20»
20:56 «Адмиралу» могут построить новую ледовую арену
20:41 Космонавт Сергей Рязанский привёз на орбиту вымпел «Спартака»
20:16 Ванек: напряжённо готовился, чтобы доказать неправоту тех, кто не верил в меня
19:49 Дрэйпер: надеюсь, Атанасью не уедет в КХЛ. Деньги от него никуда не денутся
19:33 Капитан ФК «Спартак» Глушаков произвёл символическое вбрасывание в матче со СКА
19:29 Н. Квартальнов: уровень игры в ВХЛ высокий, может, скорости чуть ниже КХЛ
19:07 Доус: серьёзных изменений после получения капитанской повязки не ощутил
18:48 Лехконен: не понимал, почему Монреаль — «хоккейная Мекка», пока туда не переехал
18:18 «Спартак» и СКА определились с составами на очную встречу
18:02 Дмитрий Ерыкалов отвечает на вопросы читателей в соцсети «ВКонтакте»
18:00 Защитник «Авангарда» Осипов дисквалифицирован на один матч и оштрафован
17:59 А. Стрельцов: силы у «Лады» есть, а эмоции немного утихли, их не хватало
17:22 Гол Филипа Ларсена в матче с ХК «Сочи» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
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16:40 Количество команд Ночной лиги в Рязани может увеличиться до 30
16:26 Кузнецов: Овечкин сделал шаг назад? Мы за всё отвечаем командой, как в «Бригаде»
16:11 Нападающий «Спартака» Чистов прошёл список отказов, ни один клуб его не забрал
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