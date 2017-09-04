Кудашов: игра с рижским «Динамо» тяжелейшая, хорошо справились с заданием

Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал победу на рижским «Динамо» со счётом 2:1.



«Тяжелейшая игра, как и все, что сейчас идут друг за другом. Знали, что рижане будут очень мобилизованными и агрессивными после поражения от московского «Динамо» в предыдущем матче. Что ожидали, то и получили. Хорошо справились с заданием, которое готовили на эту игру, а в конце успешно убежали в контратаку. Ведя в один гол за 15 секунд до сирены, никто не думает о том, чтобы забить. Тайм-аут взял по двум причинам: чтобы ребята отдохнули после проброса, а также чтобы предугадать, что будет делать соперник, и подготовить к этому игроков», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

Рижское «Динамо» уступило «Локомотиву» на домашней арене