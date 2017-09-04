Озолиньш: из последних игр матч с «Локомотивом» был лучшим по содержанию

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» со счётом 1:2.



«Из последних трёх игр эта была самой хорошей по содержанию. Болезненное, неприятное поражение. Когда брали «челлендж», было два момента, которые хотели проверить. И один из них оказался верным. Павлов играет хорошо и старается выполнять всё, что мы от него просим. Сегодня он был очень хорош, своей игрой Виталий смог поднять моральный уровень всей команды.



Игра в большинстве? Сегодня были броски, были моменты. Забили один из четырёх, это 25%. Всегда хочется большего, но в долгосрочной перспективе это хороший показатель», — передаёт слова Озолиньша корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

Рижское «Динамо» уступило «Локомотиву» на домашней арене