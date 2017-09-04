Дуайер: разочаровывающая игра, «Динамо» нужно идти от простого

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги после поражения в матче с «Северсталью» (1:2).



«Это очень разочаровывающая игра для нас, разочаровывающее начало сезона. В некоторых эпизодах мы играли правильно, но, определённо, не показывали хорошей игры в нужные моменты. Сегодня «Северсталь» сыграла сильно в первом периоде. Мы получили несколько удалений, сыграли недисциплинированно. Но в третьем периоде мы смогли вернуться в игру, к сожалению, для победы этого не хватило. Когда загоняешь себя в критическую ситуацию уже в начале сезона, надо идти от простого, чтобы найти свою игру. В оставшихся матчах этой поездки мы должны будем действовать более дисциплинированно и концентрированно, чтобы добиться успеха», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.