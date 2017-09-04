Накладал: «Локомотив» не должен был откладывать победный гол до последних минут

Защитник ярославского «Локомотива» Якуб Накладал прокомментировал победу над рижским «Динамо» со счётом 2:1.



«Тяжёлый матч, как и любой в КХЛ. Нам было важно одержать победу после поражения от «Северстали» в предыдущей игре. Добыли три очка, все счастливы. Разница между «Динамо» на предсезонке и сейчас? Её почти нет, как нет и места сюрпризам. Они знают, как играем мы, мы знаем, как играют они. «Локомотив» должен был забить больше, чтобы не откладывать победный гол до последних минут. Во время тайм-аута тренер попросил упростить игру – выбрасывать шайбу из зоны, чтобы не было проброса», — отметил Накладал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Фёдоровым.

Рижское «Динамо» уступило «Локомотиву» на домашней арене