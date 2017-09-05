Гулявцев: сегодня была худшая игра «Северстали» по содержанию

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями после победы над минским «Динамо» (2:1).



«У нас с „Динамо“ обратная ситуация: в выездных матчах, как я и говорил, мы показывали неплохой хоккей, но нам не хватало того, чего не хватило сегодня «Динамо», может быть, и слава Богу. Сегодня была худшая игра с начала сезона по содержанию. Много народу выпало. Причем выпали те люди, которые не должны выпадать. Ну ладно: с ними будем разговаривать. Но при невыразительной игре мы заработали три очка, а это важнее на сегодняшний момент. Что касается игры, будем смотреть, разбираться и готовиться к следующим матчам», — цитирует тренера официальный сайт минского «Динамо».

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.