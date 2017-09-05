Нападающий Максим Трунёв покинул «Северсталь»

Череповецкая «Северсталь» и нападающий Максим Трунёв расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт клуба.



В текущем чемпионате Трунев не провел ни одного матча.



В прошлом сезоне 26-летний форвард сумел записать на свой счёт 29 (17+12) результативных баллов в 58 играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги при показателе полезности "-11" и 28 минутах штрафного времени. Ранее игрок выступал за «Нефтехимик», «Локомотив» и «Адмирал».



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