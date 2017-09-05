Столяров: стоит признать, что с такой игрой «Торпедо» не заслуживало победы

Капитан нижегородского «Торпедо» Геннадий Столяров подвёл после матча с московским «Динамо» (2:4)



«Мы серьезно готовились к игре с «Динамо». После двух поражений подряд стремились реабилитироваться в домашнем поединке. Начали матч неплохо, выиграли первый период. А потом стали допускать слишком много ошибок, за что соперник нас наказал. Надо признать, что с такой игрой мы не заслуживали победы.



Мы больше не имеем права проигрывать. Будем очень серьезно готовиться к игре с „Локомотивом“. Думаю, что все будет нормально», — цитирует игрока официальный сайт клуба.



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