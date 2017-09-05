Китаров: это у минского «Динамо» какая-то болезнь — удаления

Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров поделился эмоциями после поражения в игре с «Северсталью» (1:2).



«Матч получился очень напряженным. В конце игра шла до первой ошибки. Обидно, что эту ошибку сделали мы, играя в большинстве.



Подвели удаления? Это какая-то у нас болезнь – удаления. Играя в меньшинстве, много сил теряешь. Остальные ребята вынуждены сидеть, пропускать свои смены, когда работают спецбригады. Получается рваный темп, и потом тяжело входить в игру.



Опускать руки – последнее дело. Будем бороться и стараться привезти с выезда очки», — цитирует Китарова официальный сайт клуба.



Минское «Динамо» проиграло «Северстали», потерпев шестое поражение кряду