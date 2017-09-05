Глушаков: уверен, к «Спартаку» ещё придут победы и в хоккее, и в футболе

Полузащитник футбольного «Спартака» Денис Глушаков поблагодарил за приглашение на матч КХЛ между красно-белыми и СКА (0:5) и выразил уверенность, что спартаковцы будут побеждать и в хоккее, и в футболе.



«Был сегодня на матче КХЛ „Спартак“ — СКА. Даже удалось выйти на лёд и провести вбрасывание. Спасибо большое за приглашение! К сожалению, мы проиграли, но, несмотря на неблагоприятный результат, болельщики до последней минуты поддерживали клуб. Уверен, победы ещё придут. И в хоккее, и в футболе. Друзья, не забывайте — мы все одной крови!» — написал Глушаков в «Инстаграме».

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