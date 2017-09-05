Свенссон: «Спартаку» нужно показывать свой лучший хоккей, чтобы обыгрывать СКА

Вратарь «Спартака» Маркус Свенссон подвёл итоги матча, в котором его команда уступила СКА со счётом 0:5.



«Мы играли с хорошей и сильной командой. Конечно, проиграли слишком крупно, могли проявить себя лучше. Но соперник не позволил нам этого сделать. Увы, не получилось в атаке, да и пропустили много. Всегда неприятно получать в свои ворота так много шайб. Нам с Беспаловым досталось. Но посмотрите, какие мастеровитые и звёздные парни играют у СКА. Им сложно что-то противопоставить. Да, у нас были шансы, но мы не использовали их. Чтобы обыгрывать СКА, «Спартаку» нужно показывать свой лучший хоккей. Но этого не случилось», — сказал Свенссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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