Фастовский: «Сибирь» притормозила, но мы не паникуем — идёт становление команды

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мнением о старте команды в чемпионате. После трёх побед сибиряки потерпели три поражения.

«Мы после неплохого старта в сезоне немножко притормозили. И в матче с ЦСКА не сумели использовать свои моменты, а в противостоянии с таким сильным соперником это чревато. Но мы не паникуем – становление команды является слишком непростым процессом, он всегда предполагает определённую нестабильность результатов на начальном этапе. Мы именно такого старта сезона и ждали – так и думали, что всё будет как на качелях. Надо набирать очки дальше, не важно, с каким соперником. Каждый матч у нас как первый и последний. Есть задача выйти в плей-офф – не важно, с какого места. Другой задачи не ставим. Будем также искать варианты усиления состава – скажу банальную фразу, но этот процесс никогда не прерывается, и он идёт ежедневно», — цитируют Фастовского «Известия».