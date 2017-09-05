Шалимов: мастеров у «Спартака» практически нет, но это проблема многих клубов

Олимпийский чемпион, легенда «Спартака» Виктор Шалимов поделился мнением о старте красно-белых в регулярном чемпионате КХЛ.



«После двух поражений в Новосибирске и Астане с одной заброшенной шайбой казалось, что всё будет плохо. Но команда добавила, в последующих четырёх встречах одержала три победы. Ну а со СКА мы пока играть не готовы — из-за разницы в классе. Так что старт нормальный. Есть ли шанс у „Спартака“ не стать в этом сезоне худшим московским клубом? Отрыв от ЦСКА и „Динамо“ уже приличный, но весь чемпионат ещё впереди. Конечно, с „армейцами“ в их нынешнем состоянии бороться очень сложно, а вот за „Динамо“ можно зацепиться. Уверен, что „Спартак“ ещё будет сражаться.



Когда в „Спартаке“ появятся новые Ковальчуки? А вот это вопрос. Болеем за команду, переживаем, но авторских игроков, мастеров сегодня у „Спартака“ практически нет. Впрочем, это проблема не только красно-белых, но и многих других клубов КХЛ.



»Спартак" — самая популярная команда, и посещаемость московских матчей это доказывает. Думаю, если бы красно-белые давали результат, то гарантированно возникла бы проблема лишнего билетика. У ЦСКА качественный и глубокий состав — а трибуны на Ленинградском проспекте полупустые. Печальный парадокс. В советские времена такого не было — билеты в столице разлетались не только на «Спартак», но и на «армейцев». А сейчас, получается, по посещаемости ЦСКА нам не конкурент", — цитирует Шалимова Russia-Hockey.ru.

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