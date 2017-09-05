Вовченко: Трубачёв отдал хороший пас, мне оставалось только попасть по воротам

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:1) и свой победный гол, который был забит в меньшинстве.



«Старался не думать о том, что не удавалось забить. У меня были моменты, но не мог попасть. Юра Трубачёв отдал хорошую передачу, оставалось только попасть по воротам. Мы давно играем с Трубачёвым, и у нас есть взаимопонимание. Просто что-то получалось, что-то – нет.



Игру в меньшинстве специально отрабатываем. Мы с Юрой играем уже второй сезон вместе в меньшинстве: знаем, кто куда едет, кто на какой фланг открывается, поэтому попроще», — цитирует Вовченко пресс-служба клуба.

Итоги дня КХЛ: «Динамо» уже догнало ЦСКА! Зачем тогда платить больше? У рижского и минского «Динамо» всё гораздо хуже.

Вы также можете посмотреть видео на официальном канале клуба в YouTube.

Видео гола Вовченко также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.