Апальков: выезд даётся «Локомотиву» тяжело, победа должна придать эмоций

Нападающий «Локомотива» Даниил Апальков прокомментировал победу над рижским «Динамо» со счётом 2:1.



«Здорово, что взяли три очка, но надо улучшать игру. Поездка даётся нам очень тяжело. Здорово, что выиграли, это придаст нам эмоций, нам сейчас ехать в Нижний Новгород, там тоже будет тяжёлый матч, хороший соперник. „Динамо“ вышло сегодня побеждать, спасибо им за игру, хороший соперник. Игра была на высоких темпах? Все хотят выиграть. Начало сезона, всем нужны очки», — сказал Апальков в эфире клубного телевидения «Динамо».

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