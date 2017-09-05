И. Воробьёв: «Магнитка» серьёзно готовится к «Адмиралу», будем играть и биться

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился ожиданиями от матча с «Адмиралом», который начнётся в 17:00 мск.
«Будем надеяться, что ребята немного раскрепостились после победы над „Барысом“. Но всё равно всё приходит через работу. Надо продолжать работать и работать ещё больше.
Мы готовились к тому, что Игорь Бобков будет играть в воротах гостей. Но на раскатке его не было, не знаем, что там. Он действительно здорово играл с нами все матчи, кроме последнего. «Адмирал» – традиционно неудобный для «Металлурга» соперник? Сейчас на самом деле все неудобные. Готовимся очень серьёзно. Будем играть и биться. Мы должны справиться в первую очередь со своей психологией", — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.
Вы также можете посмотреть видеосюжет о тренировке «Металлурга» на официальном канале клуба в YouTube.