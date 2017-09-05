Аболс: Капустин – форвард с хорошим броском, умеет работать на пятачке

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал переход нападающего Кирилла Капустина из «Локомотива».

«Кандидатура Капустина обсуждалась с того момента, как мы потеряли на долгое время из-за травмы Картера Эштона. Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов хорошо о нём отзывался, но ввиду того, что в Ярославле большая конкуренция, Капустин не проходил в состав и сейчас он у нас. Кирилл — рослый, подвижный нападающий с хорошим броском, с умением работать возле бортов и на пятачке. Пока это вся информация по нему, надеемся, что в игре он покажет большее. Сегодня он в заявке на игру с «Куньлунь Ред Стар», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.