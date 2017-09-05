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Бойков: Окулов — будущий игрок НХЛ, «Сибирь» могла строить вокруг него команду

5 сентября 2017, вторник. 13:55 Хоккей

Бывший капитан «Сибири», эксперт КХЛ ТВ Александр Бойков поделился мнением о потенциале нападающего ЦСКА, воспитанника новосибирского клуба Константина Окулова.

«Понятно расстройство болельщиков, когда ты теряешь Шумакова, Шалунова, Окулова. Особенно Окулова. На мой взгляд, это будущий игрок НХЛ. Его талант несопоставим, на мой взгляд, с талантом Шумакова и Шалунова. Большой игрок. Быть может, рано он уехал в ЦСКА, но… По-хорошему, это тот хоккеист, вокруг которого «Сибирь» могла строить команду два-три сезона. Разочарование болельщиков понятно, но нужно жить дальше, поддерживать свою команду», — цитирует Бойкова пресс-служба клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Сибирь" Сообщить об ошибке
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ХК Сибирь ХК ЦСКА Константин Окулов
Новости. Хоккей
5 сентября 2017, вторник
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