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Аболс: травма Эштона — удар по «Ладе», он вернётся в строй после Нового года

5 сентября 2017, вторник. 14:33 Хоккей

Главный тренер «Лады» Артис Аболс рассказал о подготовке к матчу с «Куньлунь Ред Стар», а также о травме форварда Картера Эштона и необходимости найти ещё одного центрального нападающего.

«Куньлунь» — очень хорошая, образованная команда без слабых мест, держащая удар. В Уфе китайская команда забросила победную шайбу за две секунды до конца, в Челябинске быстро отыгралась с 0:3 и выиграла по буллитам, поэтому нужно учитывать, что команда мастеровитая, спокойно играет 60 минут. У них хорошие исполнители, много игроков, поигравших в Северной Америке.

Я прекрасно знаю их состав. Есть номинальные первая, вторая тройки, но большого разрыва между звеньями нет, любой может «выстрелить». Кейн набрал шесть очков, Вольски провёл два матча и набрал четыре очка. Пока у них не забивают защитники, дай бог, чтобы не забили и сегодня.

Травма Картера Эштона – сильный удар по «Ладе». У него травма плеча. Впереди операция в Германии, после неё будет долгий восстановительный период, поэтому не исключено, что в состав Эштон вернётся только после Нового года.

Также у нас нехватка центральных нападающих. На месяц выбыл Сергей Соин. Василию Стрельцову ещё шесть недель ходить в гипсе. Мы прорабатываем варианты по мере возможности с привлечением пятого легионера. Планировали найти защитника, но теперь, видимо, вынуждены будем искать центрального нападающего», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

Форвард «Лады» Эштон выбыл на два месяца из-за травмы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Лада Артис Аболс Картер Эштон Травмы - хоккей
Новости. Хоккей
5 сентября 2017, вторник
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