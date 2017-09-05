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Беннинг: «Ванкувер» не будет обменивать Сединов, если они сами не захотят уйти

5 сентября 2017, вторник. 14:54 Хоккей

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг сообщил, что не собирается обменивать нападающих Даниэля и Хенрика Сединов, которые выступают в клубе 16 сезонов.

«Мы не собираемся обменивать Сединов до тех пор, пока они не подойдут ко мне и не скажут, что они хотят уйти. Мы не будем просить у них отказываться от запрета на обмен и заставлять уходить в другую команду. Они играли за „Кэнакс“ всю жизнь, любят команду, верят в молодёжь и хотят пройти через всё вместе с нами.
Говорить о том, предложим ли мы им новые контракты после этого сезона, ещё рано. Они мне сказали, что хотят посмотреть, как будут себя чувствовать в этом году, как будут выглядеть они и команда. По ходу сезона мы можем вернуться к этому вопросу», — приводятся слова Беннинга на официальном сайте НХЛ.

Х. Седин: мы с братом хотим доказать, что ещё можем играть на высоком уровне
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Даниэль Седин Джим Беннинг Хенрик Седин
Новости. Хоккей
5 сентября 2017, вторник
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