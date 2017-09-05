Беннинг: «Ванкувер» не будет обменивать Сединов, если они сами не захотят уйти

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг сообщил, что не собирается обменивать нападающих Даниэля и Хенрика Сединов, которые выступают в клубе 16 сезонов.

«Мы не собираемся обменивать Сединов до тех пор, пока они не подойдут ко мне и не скажут, что они хотят уйти. Мы не будем просить у них отказываться от запрета на обмен и заставлять уходить в другую команду. Они играли за „Кэнакс“ всю жизнь, любят команду, верят в молодёжь и хотят пройти через всё вместе с нами.

Говорить о том, предложим ли мы им новые контракты после этого сезона, ещё рано. Они мне сказали, что хотят посмотреть, как будут себя чувствовать в этом году, как будут выглядеть они и команда. По ходу сезона мы можем вернуться к этому вопросу», — приводятся слова Беннинга на официальном сайте НХЛ.