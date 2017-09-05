Форварду «Динамо» Мн Клинкхаммеру смягчили наказание, он сыграет с ХК «Сочи»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с нарушением правил нападающим «Динамо Минск» Робом Клинкхаммером и смягчил наказание игрока, информирует официальный сайт клуба.



«Переквалифицировать наложенное на него наказание по правилу 538 г (колющий удар) «Руководства по судейству сезона-2017/2018» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – п. 1.6.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ на наказание по правилу 538 в (удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона-2017/2018» – малый штраф (2 мин.)», – сообщает протокол заседания СДК.



Таким образом, Роб Клинкхаммер сможет принять участие в матче с ХК «Сочи» 6 сентября.

Джек Скилле, проведший более 300 матчей в НХЛ, перейдёт в минское «Динамо»