Дронов: «Адмирал» проиграл последний матч, будет играть с «Магниткой» на победу

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов поделился ожиданиями перед матчем с «Адмиралом».



«Освоился в КХЛ. Немного тяжело далось мне. Но нормально – привык уже. К скоростям, мышлению в игре. Можно сказать, что привык. Здесь всё побыстрее – надо быстрее думать, принимать решения. В этом основное отличие от МХЛ.



«Адмирал» — серьёзный соперник. Они последний матч проиграли, поэтому выйдут только за победой. У нас настрой такой же. Мы выходим побеждать на каждую игру", — цитирует Дронова пресс-служба клуба.



Вы также можете посмотреть видеосюжет о тренировке «Металлурга» на официальном канале клуба в YouTube.

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