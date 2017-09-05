Ночная лига представила фильм о финале шестого фестиваля лиги в Сочи

Ночная хоккейная лига представила документальный фильм о своём главном событии прошлого сезона — финале VI Всероссийского фестиваля в Сочи. В нём участвовало полторы сотни команд.



«Это не просто фильм. Это яркое воспоминание и яркое ожидание следующего сочинского финала, который ждёт нас в мае 2018 года. Это большие эмоции, которые переполняют. Это любительский хоккей — наша Большая Игра!» — сказано на официальном сайте Ночной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно также на официальном канале Ночной лиги в YouTube.