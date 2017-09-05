Мартиньш Карсумс стал автором лучшего силового приёма недели по версии КХЛ

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал десятку лучших силовых приёмов прошедшей недели.
10. Павел Воробей («Куньлунь Ред Стар»);
9. Евгений Бирюков («Металлург»);
8. Максим Семёнов («Барыс»);
7. Денис Куляш («Салават Юлаев»);
6. Ильдар Шиксатдаров («Нефтехимик»);
5. Павел Акользин («Барыс»);
4. Павел Валентенко («Югра»);
3. Грег Скотт (ЦСКА);
2. Дмитрий Захаренко («Динамо» Минск);
1. Мартиньш Карсумс («Динамо» Москва).
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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