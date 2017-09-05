Началась продажа билетов на ЧМ-2018 в Дании

Международная федерация хоккея объявила о старте продаж билетов на матчи чемпионата мира 2018 года.Традиционный турнир состоится в мае в Копенгагене и Хернинге (Дания). Приобрести билеты, а также ознакомиться с вариантами размещения можно на сайте ИИХФ.
Национальная сборная России на чемпионате мира выступит в группе А, на предварительном этапе команда проведет проведет семь матчей:
4 мая, Россия — Франция;
6 мая, Австрия — Россия;
7 мая, Белоруссия — Россия;
10 мая, Чехия — Россия;
12 мая, Россия — Швейцария;
14 мая, Россия — Словакия;
15 мая, Россия — Швеция.
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