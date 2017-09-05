Фер: жду нового сезона НХЛ, я могу в нём играть

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Эрик Фер рассказал, что с нетерпением ждёт начала нового сезона Национальной хоккейной лиги. Напомним, в прошлом чемпионате форвард получил травму руки в первом же матче за «Торонто» и выбыл до конца сезона.



«Я ощущаю, что у меня многое еще впереди. Я был серьёзно травмирован. Вряд ли я буду играть во многих матчах, учитывая мой возраст. Но я уверен, что могу играть в новом сезоне НХЛ. С нетерпением жду, когда закончится межсезонье», – приводит слова игрока NBC Sports.



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