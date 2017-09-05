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Президент «Питтсбурга»: мы должны постараться и выиграть Кубок еще пару раз

5 сентября 2017, вторник. 18:24 Хоккей

Президент «Питтсбург Пингвинз» Дэвид Морхаус выразил уверенность, что его команда может ещё несколько раз выиграть Кубок Стэнли. Напомним, «пингвины» выиграли два Кубка подряд.

«Я думаю, что мы можем еще несколько раз выиграть Кубок Стэнли. У нас лучший владелец, лучший генеральный менеджер, лучший тренер и лучшие игроки.

Наша задача заключается в том, чтобы повторить успех минувшего сезона. Это чрезвычайно сложно сделать, но мы должны постараться и выиграть Кубок еще пару раз», – цитирует Морхауса официальный сайт лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
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