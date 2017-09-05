В составе ЦСКА не осталось игроков, которые провели бы все матчи в сезоне

Стал известны составы московского ЦСКА и ханты-мансийской «Югры» на очную встречу, информируют официальные «твиттеры» клубов. Встречу пропускают Кирилл Капризов и Никита Нестеров, таким образом, в составе «армейского» клуба не осталось хоккеистов, которые приняли бы участие во всех матчах сезона.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Любимов — Григоренко — Бурдасов, Киселевич — Робинсон;
Плэтт — Попов — Петров, Пашнин — Макеев;
Кузьменко — Светлаков — Окулов, Блажиевский — Ожиганов;
Телегин — Карнаухов — Жарков, Чмыхов — Сергеев.
«Югра»:
Проскуряков (Фокин);
Варфоломеев — Майоров — Анкудинов, Перетягин — Угольников;
Скачков — Макаров — Пестушко, Шулаков — Лекомцев;
Савинайнен — Курьянов — Королёв, Штайнох — Макаров;
Панов — Ильин — Купцов, Меляков.
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