Вратари «Витязя» Бирюков и Сапрыкин пропустят матч с «Сибирью» из-за недомогания

Вратари подмосковного «Витязя» Игорь Сапрыкин и Михаил Бирюков пропустят встречу с новосибирской «Сибирью», сообщает официальный «твиттер» клуба. Место в воротах команды Валерия Белова займёт голкипер Антон Тодыков, не имеющий опыта игры в Континентальной хоккейной лиги.



23-летний Тодыков в прошлом сезоне выступал в чемпионате Казахстана, сыграв в «регулярке» 47 матчей, отражая 90,6% бросков и пропуская в среднем 2,87 шайбы за игру. В плей-офф на его счету 3 встречи, 91,5% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,01.



«Авангард» и «Нефтехимик» реабилитируются. Прогнозы игрового дня КХЛ А ещё Ерыкалов ставит на «Сибирь», и на это есть веская причина.