«Адмирал» проиграл «Металлургу», закончив выезд с 6 поражениями в 7 играх

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке взял верх над «Адмиралом» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 4:2. Команда Александра Андриевского завершила выездную серию, победив лишь один раз в семи встречах.



В команде хозяев дубль на свой счёт записал Сергей Мозякин, ещё по голу забили Ян Коварж и Оскар Осала. В составе клуба из Владивостока заброшенными шайбами сумели отметиться Виктор Александров и Павел Махановский.

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