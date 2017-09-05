Николай Лемтюгов не попал в состав «Авангарда» на матч со «Слованом»

Стал известен состав омского «Авангарда» на гостевую встречу с братиславским «Слованом», информирует официальный сайт «ястребов». В составе отсутствует нападающий Николай Лемтюгов, в нынешнем сезоне не забивший ни одного гола в пяти матчах.



Фурх (Шилин);

Кугрышев — Фисенко — Пережогин, Медведев — Меньшиков;

Кошелев — Пьянов — Михеев, Лисов — Березин;

Петерссон — Семёнов — Жукенов, Минеев — Мартынов;

Файзуллин — Стась — Галимов, Манукян, Назаркин.



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