Николай Лемтюгов не попал в состав «Авангарда» на матч со «Слованом»

Стал известен состав омского «Авангарда» на гостевую встречу с братиславским «Слованом», информирует официальный сайт «ястребов». В составе отсутствует нападающий Николай Лемтюгов, в нынешнем сезоне не забивший ни одного гола в пяти матчах.
Фурх (Шилин);
Кугрышев — Фисенко — Пережогин, Медведев — Меньшиков;
Кошелев — Пьянов — Михеев, Лисов — Березин;
Петерссон — Семёнов — Жукенов, Минеев — Мартынов;
Файзуллин — Стась — Галимов, Манукян, Назаркин.
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