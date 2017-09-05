Е. Корешков: сегодня был самый фантастический матч за последние годы

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился впечатлениями после победы в матче с «Салаватом Юлаевым» (5:3).



«Сегодня был самый фантастический матч за последние годы. Труд и терпение, характер и желание победить всегда вознаграждаются. У нас сплошь юбилеи: у Пушкарёва — 300 матчей, у Савченко — 400 матчей в КХЛ, наш молодой вратарь вообще первую игру в карьере проводил», — приводит слова Корешкова официальный сайт «Салавата Юлаева».



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Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.

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