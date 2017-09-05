Арзамасцев: «Салават» не смог выстоять, пропустили глупый гол

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев поделился впечатлениями после поражения в матче с «Барысом» (3:5).



«Вы всё видели. Первый период мы «проспали», потом вроде вернулись в игру и повели в счёте, но удалились и не смогли выстоять. Плюс пропустили глупый серийный гол. Тяжело поверить в такой результат, сказать тут особо нечего.



Почему «проспали» первый период? Тяжело сказать, объяснить. Все готовятся к любой игре, у каждого своя подготовка. Все ребята – профессионалы и должны выходить на игру готовыми, но так получается. Будем делать выводы после таких матчей», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.