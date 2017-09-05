Форвард «Барыса» Найджел Доус стал рекордсменом КХЛ по хет-трикам

Нападающий астанинского «Барыса» Найджел Доус сделал хет-трик в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:3). Таким образом, 32-летний хоккеист стал рекордсменом Континентальной хоккейной лиги по матчам с тремя и больше заброшенными шайбами, их у него стало 9. У Сергея Мозякина и Даниса Зарипова по восемь таких встреч.



Доус в шести проведённых матчах текущего сезона записал на свой счёт 11 (8+3) результативных баллов и стал лучшим бомбардиром и снайпером лиги на данный момент.



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«Салават» упустил победу в матче с «Барысом», Доус сделал хет-трик