Аболс: «Лада» играла солидно, но для победы этого мало, нам не хватало Эштона

Главный тренер тольяттинской “Лады” Артис Аболс прокомментировал сухое поражение от “Куньлунь Ред Стар” (0:2).



«Гости сыграли очень солидно у своих ворот, за исключением начала матча, когда мы до пропущенной шайбы сами действовали робко. В остальном же мы сыграли солидную игру, за исключением голов. Нашим «легковесам» трудно было пробиться к воротам соперника. Мы немало владели шайбой, но до ворот она не часто долетала. Под своими же воротами пятачок игроки «Лады» проиграли, пропустили два гола с добивания.



Большинство было лучше, чем до этого, были моменты у звена Зернова. Но не забили, для них это большой опыт. Они играют много на позиции, где нужно давать результат, но пока не всё гладко.



Семён Валуйский получил повреждение в первом периоде и больше на лёд не возвращался. Никакой информации по его состоянию нет. Пришлось перекраивать тройки. Вместо него в звене вышел Дамир Рахимуллин, чья тройка в итоге пропустила обе шайбы.



По такой игре, где соперник играет в североамериканском мощном стиле, было видно, как нам не хватает Эштона, который мог бы продавить оборону противника и сыграть на пятачке», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

«Лада» уступила «Куньлуню», потерпев третье поражение подряд