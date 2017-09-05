Кинэн: «Куньлунь» сыграл организованно, план на игру с «Ладой» сработал

Главный тренер китайского клуба “Куньлунь Ред Стар” Майк Кинэн прокомментировал выездную победу над тольяттинской “Ладой” со счётом 2:0.



«Мы провели игру очень организованно, особенно в обороне, что очень важно для выездных матчей. Отлично сыграли в меньшинстве, вратарь был хорош. Все пункты нашего плана на игру сошлись, и мы смогли отстоять преимущество в счете, которое получили в первом периоде», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.



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«Лада» уступила «Куньлуню», потерпев третье поражение подряд